СМИ: В администрации Химок проходят обыски, задержаны чиновницы

Российские Telegram-каналы сообщили об обысках в администрации подмосковных Химок.

По неподтвержденным данным, силовики задержали заместителя главы города Ирину Жданкину. Также задержана ее подчиненная - начальник управления по развитию территорий и инвестициям администрации г.о. Химки Евгения Янченко, пишет Shot.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы Химок Николай Минаев скрылся за границей после объявления его в розыск по делу о получении взятки в особо крупном размере.