Прокуратура выявила коррупционные нарушения в администрации Осинского округа

Прокуратура Пермского края выявила коррупционные нарушения в администрации Осинского округа. Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения земельного законодательства и антикоррупционных норм в администрации Осинского муниципального округа.

Бывший глава округа Алексей Григорьев лично согласовал передачу в аренду земельного участка своему близкому родственнику. Впоследствии между администрацией и этим родственником были заключены договоры купли-продажи двух земельных участков. Личность родственника не раскрывается, однако местные Properm сообщает, что речь идет о дочери Григорьева.

Чиновник нарушил антикоррупционное законодательство, не уведомив о конфликте интересов и не приняв мер для его урегулирования. По итогам проверки прокурор направил в суд иск с требованием: признать факт конфликта интересов в действиях экс-главы округа; признать сделки с земельными участками недействительными; вернуть участки в муниципальную собственность.

В настоящее время вопрос находится на рассмотрении суда.