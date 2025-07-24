На Урале задержится циклон, принесший сильные дожди

Пришедший на Урал циклон задержится на ближайшие несколько дней. Из-за этого в регионе будут идти осадки.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, этот циклон уже обусловил сильные дожди ночью 23 июля в Липовском, а также ночью 24 июля в Туринской Слободе и Туринске.

"Циркуляция циклона оформится до значительной высоты, это обеспечит его устойчивость. 26-27 июля в тыл циклону поступит порция воздуха с северных широт. Это будут наиболее прохладные дни периода", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По прогнозам, на севере Свердловской области прекращение осадков ожидается к 28 июля. А на юге период неустойчивой погоды с частыми дождями может затянуться до самого конца месяца.

Напомним, что нынешний июнь вошел в историю как один из самых прохладных за последние годы.