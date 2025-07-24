24 Июля 2025
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Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Томская область поднялась в рейтинге эффективности органов власти в сфере промышленности за год на 4 позиции

Накануне стали известны итоги мониторинга Минпромторга России эффективности работы регионов в сфере промышленности.

"Наша область по итогам 2024 года улучшила место в рейтинге по сравнению с 2023 годом на четыре позиции и занимает 38-ю строчку. В 2022 году регион был на 51-м месте: таким образом, положительная динамика за три года составила 13 позиций", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Эксперты, участвовавшие в составлении рейтинга, оценивали 42 показателя.

В частности, эффективность взаимодействия органов власти с промышленным комплексом, меры господдержки, которые реализуют в регионе, кадровый потенциал, популяризацию промышленности, продвижение продукции, темпы роста производств и другие.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

"За последние годы мы перезагрузили инвестиционно-промышленную политику в регионе. Вместе с предприятиями активизировали работу с крупными российскими компаниями по импортозамещению и импортоопережению. Актуализировали меры господдержки реального сектора. Совместно с работодателями готовим рабочих и специалистов под реальные потребности бизнеса. Участвуем в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика», - отметил Владимир Мазур.

Глава региона также обратил внимание, что улучшению позиций в рейтинге в значительной мере способствовало создание в Томской области Единого Центра поддержки бизнеса, который объединил в одном здании все институты развития. Благодаря центру, процесс поддержки бизнеса и промышленности в регионе стал более бесшовным и синхронизированным.

Добавим, что в Томской области поддержку промышленникам оказывает Фонд развития промышленности. Эта организация предоставляет льготные займы на пополнение оборотных средств и инвестиционные проекты; выпускает ежегодный каталог промышленной продукции Томской области; работает над созданием промышленных кластеров. В частности, с начала 2025 года в Минпромторге России зарегистрированы промышленные кластеры «Лес, лесопереработка и лесохимия» и «Цветные и редкоземельные металлы».

"Производственная сфера формирует значительную часть рабочих мест для жителей и доходов бюджета на решение социальных задач. В промышленности работают почти 40 тысяч человек!", - подчеркнул Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, минпромторг, рейтинг, промышленность


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