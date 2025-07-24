ТЦ "Авиапарк" в Москве продают за 100 миллиардов рублей

Крупнейший и популярнейший в Москве торговый центр продается. Для ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле ищут инвестора, пишут "Ведомости". Текущие владельцы хотят продать торговый центр за 100-120 млрд руб. Предложение купить актив разослано потенциальным покупателям.

Сейчас "Авиапарк" является крупнейшим не только в Москве, но и Европе торговым центром – он располагается на 400 тыс. кв. метров. Построен в 2014 году. До 2021 года среди владельцев ТЦ были члены семьи Ротенбергов, но сейчас они отрицают связь с "Авиапарком".