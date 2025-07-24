Более 200 курьеров депортируют из Петербурга после полицейского рейда

В Санкт-Петербурге и Ленобласти полиция провела вторую за квартал проверку курьеров маркетплейсов.

За две недели проверки было выявлено более 2,1 тыс. нарушений. Большая часть их них касалась нарушений Правил дорожного движения курьерами. У 1234 курьеров были изъяты по этой причине средства индивидуальной мобильности, их передали на спецстоянку на техническую экспертизу, сообщили в полицейском главке регионов.

"Значительное количество правонарушений в ходе рейда полицейские выявили и в сфере миграционного законодательства. Почти 900 иностранцев-курьеров находились на территории России с теми или иными нарушениями. При этом 228 иностранных специалистов помещены в специализированный центр для последующего принудительного выдворения за пределы России", - говорится в сообщении МВД.

К ответственности привлекли не только курьеров, но и из работодателей – на две крупные компании по доставке товаров составили 37 административных протоколов с крупными штрафами.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели официальные требования к внешнему виду курьеров в городе, а также к виду их средств передвижения.