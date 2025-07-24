В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Мамина-Сибиряка

В Екатеринбурге движение транспорта по улице Мамина-Сибиряка будет ограничено до конца лета. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты "ЕТК" закроют движение по Мамина-Сибиряка, от улицы Челюскинцев до улицы Азина, с 1 по 31 августа. Как пояснили в мэрии, это связано со строительством тепловой сети.

На время ремонта будут установлены дорожные знаки. Схема общественного транспорта при этом останется без изменений.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге до осени продлили сроки закрытия движения по улице Танкистов.