В Новошахтинске горит торговый центр
В Новошахтинске пытаются потушить торговый центр на улице Ленина. Изначально площадь возгорания составляла всего 30 кв. метров, но затем огонь распространился на 1,3 тыс. кв. метров – другими словами, огнем охвачен весь торговый центр.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет – в момент пожара в заведении не было посетителей.
В МЧС сообщили, что тушат пожар более 80 человек и 30 единиц техники. О причинах возникновения пожара пока не сообщается.