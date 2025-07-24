В Новошахтинске горит торговый центр

В Новошахтинске пытаются потушить торговый центр на улице Ленина. Изначально площадь возгорания составляла всего 30 кв. метров, но затем огонь распространился на 1,3 тыс. кв. метров – другими словами, огнем охвачен весь торговый центр.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет – в момент пожара в заведении не было посетителей.

В МЧС сообщили, что тушат пожар более 80 человек и 30 единиц техники. О причинах возникновения пожара пока не сообщается.