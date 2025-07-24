24 Июля 2025
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Экономика Кировская область
Фото: t.me/kirovreg43

Минимальный за десятилетие госдолг и договоренности губернатора открывают перед Кировской областью новые перспективы по реализации крупных проектов

По итогам 2024 года объем государственного долга Кировской области составил 25,2 млрд рублей или 38,5% от объема налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета.

"Это минимальный уровень за последние 10 лет", — подчеркнул председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов, выступая с отчетом  перед депутатами Заксобрания региона.

(2025)|Фото: t.me/kirovreg43

Глава кабмина подчеркнул, что средства, составляющие госдолг – это бюджетные кредиты под 0,1% и 3% годовых. На данный момент деньги, которые взяты под такой низкий процент, вполне можно оценивать как крайне эффективные заимствования. И добавил, что низкий уровень госдолга открывает перед Кировской областью новые возможности по участию в крупных проектах, реализуемых через концессионные соглашения с дальнейшим привлечением бюджетных кредитов. В частности, по строительству кампуса, КПО «Центральный», по развитию сферы ЖКХ.

Стоит напомнить, что за последние 2 года Кировская область уже привлекла федеральные средства в размере 5 млрд рублей в виде казначейских инфраструктурных кредитов сроком на 15 лет под минимальную ставку — 3% годовых.

Михаил Сандалов особо отметил ,что предоставление казначейских инфраструктурных кредитов региону — это результат договоренностей губернатора Александра Соколова в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным осенью прошлого года.

(2024)|Фото: kremlin.ru

Председатель правительства также пояснил, что средства казначейских кредитов направляются на реализацию крупных и жизненно важных для региона проектов — строительство мусороперерабатывающего комплекса, приобретение общественного автотранспорта, модернизацию сферы ЖКХ.

Глава регионального кабмина выразил благодарность от имени Кировской области главе государства за оказанную поддержку.

Теги: александр соколов, владимир путин, госдолг кировской области, бюджет


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