Сургутянина осудили за гибель семьи в ДТП

Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор 22-летнему жителю Сургута, признанному виновным в аварии, унесшей жизни троих человек, включая годовалого ребенка. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.

Молодой человек был осужден по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). С учетом позиции гособвинения суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года 8 месяцев.

По информации УМВД по Югре, авария произошла вечером 6 сентября 2024 года на 155-м километре трассы Сургут – Нижневартовск. 22-летний водитель грузовика Isuzu выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru Impreza. В результате ДТП погибли водитель "Субару", 43-летняя женщина и годовалый ребенок. Также пострадали 10-летняя девочка и сам виновник аварии.