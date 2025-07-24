Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, трижды напавшему на фельдшера "скорой"

Житель Нижнего Тагила осужден за угрозы убийством фельдшеру "скорой помощи". Он трижды напал на медика и пытался его задушить.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в феврале нынешнего года: фельдшер в составе бригады с водителем и медсестрой прибыли по вызову для оказания помощи беременной женщине. Когда медики прошли в квартиру, пьяный супруг женщины стал высказывать им претензии, что они не надели бахилы. После этого муж пациентки схватил фельдшера рукой за шею, повалил на пол и стал душить, высказывая угрозы убийством. Через некоторое время он отпустил врача.

Тот вышел на лестничную площадку, где мужчина вновь совершил на него нападение. Он опять схватил доктора за шею, повалил на бетонный пол и продолжил душить и угрожать. Фельдшер вырвался и убежал на улицу, но агрессор его догнал, в третий раз повалил на землю и, схватив за шею, продолжил высказывать угрозы. Нападавшего удалось остановить после вмешательства водителя "скорой помощи".

Как отметили в прокуратуре, свою вину уралец признал частично. Сегодня, 24 июля, Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил ему 1 год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.