Россия фактически приостановила отгрузку нефти на иностранные танкеры на Черном море

Россия фактически приостановила отгрузку нефти в основных черноморских портах на иностранные нефтяные танкеры – в связи с новыми правилами. Это фактически блокирует экспорт из Казахстана, который в основном осуществляет консорциум (КТК) американских энергетических гигантов (Chevron, ExxonMobil), пишет Reuters.

По подсчетам агентства, выпадение отгрузки из российских черноморских портов может составить более 2% мировых поставок нефти.

Приостановка произошла спустя несколько дней после того, как Евросоюз одобрил новый пакет санкций в отношении России.

КТК транспортирует по трубопроводу более 80% всей казахстанской нефти, трубопровод подходит к российскому нефтеналивному терминалу Южная Озереевка.

Между тем, в понедельник президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранным судам для доступа в порты страны потребуется разрешение ФСБ России. Новые меры вступили в силу сразу после публикации указа.

Один из источников сообщил, что, по его мнению, ситуация в портах разрешится в течение одного-двух дней.

Средиземноморские нефтяные рынки и без того были встревожены из-за опасений по поводу загрязнений, которые привели к задержке отгрузки азербайджанской нефти BTC из турецкого порта Джейхан в последние дни.

Работа КТК также была нарушена из-за повреждения насосной станции в феврале, предположительно в результате атаки беспилотника, и кратковременных ограничений Россией пропускной способности черноморского терминала КТК в апреле.