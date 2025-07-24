Число погибших в Адлере от атаки беспилотников выросло до двух

Число погибших от атаки беспилотников на Адлер увеличилось до двух – скончалась вторая женщина, получившая тяжелые ранения при падении обломков беспилотников на улице Авиационной, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Краевые медики готовы в любой момент оказать необходимую помощь всем нуждающимся", - сообщил губернатор.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что над акваторией Черного моря ночью работали системы ПВО, обломки подбитых беспилотников упали на улицы Адлера.

Также из-за атаки беспилотников была ограничена работа аэропорта Сочи, десятки рейсов задерживаются.