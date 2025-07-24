24 Июля 2025
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Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В Тюменской области по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроены 1179 человек

В Тюменской области по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроены 1179 человек, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Работа ведется с 2012 года.

822 - врача и 357 специалистов со средним медицинским образованием воспользовались "земскими" программами и переехали в небольшие населенные пункты Тюменской области. По данным департамента здравоохранения Тюменской области , в 2025 году в села и деревни региона переедут 37 врачей и 30 фельдшеров и медсестер.

В рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусмотрена выплата. Сумма зависит от места будущей работы. В отдаленных и труднодоступных территориях, а также местности, приравненной к районам Крайнего Севера, размер выплаты больше.

Программы входят в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по реализации "земских" программ в РФ построена эффективно. Глава государства провел совещание с правительством. Ключевая тема - реализация программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". Благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение" и программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за последние два года количество врачей в целом возросло более чем на 16 тысяч. Программа "Земский учитель" реализуется с 2020 года. Всего в системе образования 1 млн 68 тысяч учителей, из них в сельской местности работает 368 тысяч учителей, в рамках программы уже переехало более 6300 педагогов. Выплаты земскому учителю, доктору и работнику культуры освобождены от налогообложения.

Теги: земский доктор, земский фельдшер, земский учитель


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