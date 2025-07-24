В Мегионе чиновники не досчитались 1,5 тысяч кубометров земли на территории кладбища

Администрация Мегиона обратилась в полицию из-за кражи грунта с прилегающей к кладбищу территории, которую готовили для расширения уже действующего кладбища. По предварительным данным, речь идет о 1,5 тыс. кубометров.

В пресс-службе полиции корреспонденту Накануне.RU подтвердили информацию о поступившем заявлении. В ведомстве сообщили, что была проведена проверка, по итогам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Решение направлено в прокуратуру для утверждения.