Таиланд нанес авиаудар по военным объектам Камбоджи

На границе Таиланда и Камбоджи резко растет напряженность, которая может перерасти в межнациональный масштабный конфликт. ВВС Таиланда нанесли удар по военным объектам Камбоджи воль спорного участка границы двух стран. Это произошло на следующий день после того, как тайский солдат потерял ногу в результате взрыва мины на этом участке. Таиланд тут же отозвал своего посла из Камбоджи.

Армейское руководство Таиланда заявило, что авиаудары наносились только по военным объектам. Камбоджийская сторона пока не подтверждала информацию и не сообщала о последствиях.

Накануне на границе уже произошло несколько столкновений пограничников двух стран, из-за которых пострадали и мирные жители. Таиланд начал эвакуацию своих граждан от границы, часть районов вдоль границы сейчас закрыта для посещения туристами.

Камбоджа также отозвала своих дипломатов из Таиланда.

Напряженность в отношениях между двумя соседями уже обострялась в мае, когда в ходе столкновения между тайскими и камбоджийскими войсками был убит камбоджийский солдат. Это произошло на спорном участке границе, называемом Изумрудным треугольником: здесь сходятся границы Камбоджи, Таиланда и Лаоса.