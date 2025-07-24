В Росреестре назвали регионы, где чаще всего покупают свердловскую недвижимость

В Росреестре рассказали, жители каких регионов страны чаще всего покупали свердловскую недвижимость летом нынешнего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росреестра по Свердловской области, в июне 2025 года поступило 56 тысяч 862 заявления о проведении учетно-регистрационных действий. 70% было подано в электронном виде. Из регионов больше всего заявлений поступило от жителей Челябинской и Тюменской областей, а также из Москвы.

В свою очередь, свердловчане в июне подали 1005 заявлений на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет объектов недвижимости в других регионах. Наибольшее количество объектов находятся в Челябинской области, Пермском и Краснодарском краях.

Стоит отметить, что такая же ситуация была и зимой нынешнего года.