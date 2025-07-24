24 Июля 2025
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Экономика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко: Тысячи жителей в 14 сёлах Омской области получили возможность подключиться к газовым сетям

В 2024 году газовые сети были дотянуты в 14 сел Омской области, возможность провести в дома "голубое топливо" получили тысячи жителей. Об это глава региона Виталий Хоценко сообщил областному парламенту, выступая с докладом по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Омской области.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

По его данным, в прошлом году к газу было подключено более 9 тысяч жилых помещений, из них около 6,5 тысячи — в рамках программы догазификации.

Газ пришёл в 14 сельских населённых пунктов благодаря строительству пяти новых объектов.

"Газификация — это не просто развитие инфраструктуры, это улучшение условий жизни для тысяч семей. Для многих людей газ — это долгожданное благо, которого ждали десятилетиями", — отметил глава региона.

Коллаж, рубль, газ, конфорка(2024)|Фото: Накануне.RU

Работы будут продолжены в 2025 году. Планируется завершение строительства двух крупных магистральных объектов: газопровода-отвода от ГРС "Андреевская" до ГРС "Ингалы" и ГРС "Большереченская", а также от ГРС "Большереченская" до ГРС "Тарская".

По одному из них — ГРС "Большереченская" — уже подан природный газ, активно идёт подключение домовладений.

Также ведётся системная работа по обеспечению населения качественной питьевой водой. Отремонтировано 11 водозаборных скважин, установлены 11 локальных станций очистки воды. Завершено строительство водопровода в Красноярско-Чернолучинской зоне, доступ к воде получили более 6,5 тысяч человек.

Теги: виталий хоценко, отчет, газ


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