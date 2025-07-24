В Екатеринбурге задержан дебошир, портивший автомобили и угрожавший жителям

В Екатеринбурге силовики задержали дебошира, терроризировавшего жильцов высотки.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, по предварительным данным, мужчина испортил порядка восьми автомобилей, припаркованных возле многоэтажки на улице Рощинской. Он повредил стекла нескольким авто и порезал колеса. По словам очевидцев, дебошир угрожал им перцовым баллончиком и предметом, похожим на нож.

Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №13. Прибывшие полицейские задержали мужчину и доставили в территориальный ОВД для установления его личности. Во время задержания он вел себя агрессивно и пытался вырваться из рук правоохранителей, после чего на него надели наручники.

Задержанным оказался ранее несудимый местный житель 1996 года рождения. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Полиция организовала проверку.