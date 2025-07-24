Бронежилет "Ростеха" спас бойца армии России от атаки дронов

Бронежилет "Оберег.Про" спас жизнь бойцу армии России. Это случилось во время атаки украинских дронов.

В telegram-канале "Ростеха" опубликованы кадры из зоны СВО. На них – последствия прилета двух вражеских дронов в "Ниву", осуществлявшую снабжение бойцов. Машина существенно пострадала, однако сидевший в машине солдат жив – получил только легкие ранения рук. Из-за большой площади защиты "Оберег.Про" "поймал" особо опасные осколки и защитил шею военнослужащего.

"Как показывает статистика, в подавляющем большинстве случаев бойцы получают именно осколочные ранения. Поэтому, кроме качественной защиты от пуль, наша амуниция имеет хорошие противоосколочные пакеты. Очередное наглядное подтверждение буквально только что мы получили из зоны СВО – наша экипировка спасла военнослужащего от дронов противника, атаковавших автомобиль", – сказали в Ростехе.

"Оберег.Про" комплектуется керамическими бронеплитами классов Бр4 и Бр5. Они выдерживает попадания мощных автоматных и винтовочных патронов, а плиты Бр5 способны даже остановить несколько выстрелов из пулемета. Производит эту экипировку тульский завод "Ростеха" "Октава", сообщает госкорпорация.