В Адлере в результате атаки беспилотников погибла женщина

В Адлере на улице Авиационной в результате ночной атаки бесплотников погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы", - сообщили в оперштабе.

Еще в одном месте на той же улице из-за падения обломков БПЛА на гаражи начался пожар на площади около 200 кв. метров, сейчас его уже ликвидировали.

Также сообщалось об атаке беспилотников на поселок Сириус и нефтебазу "Лукойла", которая расположена поблизости.

"Ночью в акватории Чёрного моря работала система ПВО. Обломки БПЛА упали на улице Авиационной. Возгорание ликвидировано. На месте задействованы специальные и экстренные службы. <…> сейчас угрозы с воздуха нет, вся городская инфраструктура работает штатно. Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие. В случае сигнала об опасности — не выходить на улицу, не подходить к окнам в домах и не снимать на фото и видео работу ПВО", - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.