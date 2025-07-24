Трое жителей Свердловской области освобождены из плена, - омбудсмен

Трое жителей Свердловской области освобождены из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Как рассказала она на своей странице в соцсети, один из них житель Режевского района, второй возвратившийся – житель Каменска-Уральского, и третий – из Екатеринбурга.

"Это завершение общего обменного списка в результате Стамбульских договоренностей. Ждем новых договоренностей и наших ребят из плена", - отметила омбудсмен.

Напомним, что в конце июня из плена вернулись четверо свердловчан.