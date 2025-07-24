24 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Предложено запретить работу складов и ПВЗ в жилых домах

В России склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), а также пункты выдачи заказов (ПВЗ) оказались под угрозой.

Власти могут запретить открывать их на первых этажах жилых зданий. Это может произойти из-за многочисленных жалоб жильцов, которым мешают погрузочно-разгрузочные работы и присутствие курьеров.

По словам экспертов, радикальный запрет может привести к негативным последствиям для малого и среднего бизнеса. По их словам, требуется взвешенный подход к реализации инициативы. Увеличение затрат на доставку и рост цен для потребителей могут привести к замедлению развития электронной коммерции в стране, сообщают "Известия".

Как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сейчас "порядка 5% ВВП так или иначе связаны с платформенной экономикой и дальше эта цифра будет расти". По данным за 2024 год, более 3 миллионов человек продают товары и услуги через платформы.

Теги: ПВЗ, маркетплейсы, покупки


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