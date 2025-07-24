Минсельхоз хочет зафиксировать цены на социально значимые товары

В России предложено зафиксировать цены на некоторые социально значимые товары при заключении прямых долгосрочных контрактов производителей и торговых сетей.

Инициатива принадлежит Минсельхозу, который предложил Минпромторгу направить свою позицию по внесению соответствующих изменений в законодательство. Об этом говорится в протоколе совещания министерства с торговыми сетями и отраслевыми сообществами. Из него следует, что доля долгосрочных контрактов, например, в поставках куриных яиц составляет 70-80%, овощей — 50-60%. Однако, по словам участников совещания, эти проценты не постоянные и могут снижаться.

По данным Минсельхоза, именно объем этих долгосрочных контрактов играет важную роль для стабилизации цен на продукты питания, а также сохранении рентабельности аграрной отрасли. Предполагается, что перечень товаров будет определять кабмин РФ. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах. Речь идет о фиксации цен на социально значимые товары, в том числе на яйца и овощи, сообщают "Известия".

Ранее совет законодателей поддержал идею обязать магазины указывать на ценниках на социально значимые продукты также наценку, чтобы предупредить необоснованное завышение цены.