Сенаторы предложили перераспределить расходы бюджета в 2 трлн рублей на оборону

В российском федеральном бюджете можно изыскивать резервы на сумму в 2 трлн руб. в год и перенаправлять средства в основном на оборону и безопасность.

Об этом сообщил РБК глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. По его словам, аналогичную сумму можно было бы изыскивать ежегодно и в 2026–2028 годах. Сенатор указал, что оптимизация не затрагивает социальные расходы, которые относятся к "защищенным статьям".

Найти резерв в 2 трлн руб. в год можно за счет оптимизации неэффективных расходов и отказа от нерезультативных льгот и концессий на строительство соцобъектов, а также содержания непрофильного имущества. Артамонов привел в пример убыточные санатории и футбольные клубы с их "сумасшедшими зарплатами".

Глава комитета считает, что данные средства следует перенаправить на финансирование приоритетов — высокотехнологичных отраслей, обороны и безопасности, сообщает Forbes.