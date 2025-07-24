Россия и Украина провели обмен военнопленными

Группа военнослужащих России вернулась с территории, подконтрольной Киеву.

Как сообщает Минобороны РФ, там состоялся обмен пленными. Это произошло в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом 2 июня в Стамбуле.

Взамен были переданы украинские военнопленные. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Сообщение об обмене появилось после завершения третьего раунда переговоров в Стамбуле. Как заявил Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, в ближайшее время между Россией и Украиной будет проведен обмен не менее 1 тыс. 200 человек.