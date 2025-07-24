На Украине продолжаются протесты против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП

Украинские города протесты против нового закона об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Люди второй день выходят на улицы с плакатами, устраивают шествия и требуют вернуть самостоятельность данным органам. Митинги проходят в Киеве — на площади перед театром имени Франко украинцы третий час продолжают протестовать. На второй день участников протестов стало в два раза больше. По их словам, из-за этого мобильная связь практически не работает.

Также акции против закона проходят в Николаеве, Житомире, Черновцах, Днепропетровске, Одессе, Хмельницком, Житомире и Запорожье. Люди выходят с плакатами и поют песню "Я не сдамся без боя!", сообщает Telegram-канал Mash.

Тем временем, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от президента Украины Владимира Зеленского разъяснений в связи с принятием закона, который ограничивает независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств страны — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).