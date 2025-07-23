В ЕС потребовали объяснений от Украины по поводу закона об антикоррупционных ведомствах

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от президента Украины Владимира Зеленского разъяснений в связи с принятием закона, который ограничивает независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств страны — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил представитель Евросоюза Гийом Мерсье, передает AFP.

Фон дер Ляйен выразила "глубокую обеспокоенность" последствиями новых поправок в законодательство и запросила у Киева разъяснения. В Еврокомиссии полагают, что эти изменения могут подорвать независимость и эффективность борьбы с коррупцией — одного из главных условий вступления Украины в ЕС.

Ранее в Киеве прошла акция протеста против решения президента Украины ограничить полномочия НАБУ и САП. Такой закон накануне приняла Рада, а он его оперативно подписал.

Как сообщалось, в НАБУ прошли обыски, а одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова арестовали без возможности внесения залога.