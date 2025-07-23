Украинская и российская делегации начали встречу в Стамбуле

Во дворце Чираган в Стамбуле началась двусторонняя встреча глав делегаций России и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова. Она проходит тет-а-тет, сообщили "Известия".

Российская делегация 23 июля прилетела в Стамбул на третий раунд переговоров по российско-украинскому конфликту.

Украинские СМИ ранее сообщили, что переговорщики от Киева сначала заедут в Анкару, где встретятся с турецкими посредниками переговоров. Также на этот раз, возможно, представители делегаций дадут пресс-конференцию для уже собравшихся в Стамбуле журналистов.

Ожидается, что темой этого раунда переговоров станет возможность заключения мирного соглашения, хотя объективно условий для достижения согласия нет, поскольку меморандумы о мире украинской и российской стороне противоречат друг другу по многим пунктам.