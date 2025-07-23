Главреда "Базы" арестовали по делу о даче взяток полицейским

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 20 сентября, главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Его обвинили в даче взятки в крупном размере группой лиц.

По версии следствия, Трифонов за плату получал служебную информацию от полицейских, в народе известную как "сливы", после чего ее публиковали в Telegram-канале. В том же самом обвинили и продюсера Татьяну Лукьянову. Сумма взяток составляла порядка 100 тысяч рублей. Журналисты не признали вину, передает "Коммерсантъ".

Ранее редакция Telegram-канала заявила, что следствие хочет "форсировать ситуацию", чтобы избежать информационного шума и психологически давить на фигурантов.

По данным редакции, Трифонов и Лукьянова не признают себя виновными в предъявляемых нарушениях. Защита журналиста настаивает на том, что при задержании был нарушен Уголовно-процессуальный кодекс, задержание оформили только спустя 14 часов, тогда же к фигуранту пустили адвоката