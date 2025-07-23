23 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Конкурс «Вологодское подворье» определит лучшие домашние хозяйства региона

Стартовал областной этап конкурса «Вологодское подворье», цель которого – поддержать личные подсобные хозяйства и стимулировать развитие сельскохозяйственной деятельности в регионе.

«Традиционно конкурс становится точкой притяжения активных вологжан, которые вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности Вологодской области и всей страны. В этом году за звание лучшего подворья Вологодчины будут бороться более 50 семей. Каждая из них уникальна своими традициями и обычаями, которые передаются из поколения в поколение. За такими семьями – будущее вологодской деревни и всего региона. Желаем участникам успешного прохождения испытаний, а хозяев лучших подворий наградим денежными премиями от 25 до 100 тысяч рублей и памятными подарками», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Выезды экспертной комиссии стартуют завтра. Специалисты будут оценивать санитарное состояние и потенциал домашнего хозяйства, наличие скота, птиц, пчёл и кроликов, разнообразие производимой продукции, количество плодовых деревьев, кустарников и цветников, а также участие семьи в ярмарках и жизни поселения.

По итогам конкурса выберут трёх лауреатов в направлениях «Ветеранское подворье» и «Молодежное подворье», а также лучших садоводов, пчеловодов, огородников, цветоводов и животноводов Вологодчины.

Завершится конкурс народной ярмаркой, которая пройдет в областной столице в начале сентября. Участники представят плоды своего труда: золотые урожаи, домашние деликатесы, цветочные композиции, продукты животноводства. Там же объявят победителей.

петух(2010)|Фото: Накануне.RU

В этом году областной конкурс «Вологодское подворье» проходит уже в 13-й раз. Состязания производителей сельскохозяйственной продукции организованы Министерством молодёжной политики Вологодской области при поддержке компании «ФосАгро».

Теги: георгий филимонов, вологодское подворье, домашние хозяйства


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