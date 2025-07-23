В Финском заливе заметили дельфинов

В Финском заливе заметили редких для этого региона млекопитающих – дельфинов. Примерно в 50 км от Санкт-Петербурга мужчина снял, как дельфины плещутся в заливе. Снимая редких гостей, он рассуждает о том, что скоро в окрестностях северной столицы появятся и "акулы с крокодилами".

Эксперты из Института океанологии РАН считают, что на кадрах могут быть афалины, их иногда можно заметить в восточной части Балтийского моря. Раньше они были довольно распространены в этом регионе, но две мировые войны сильно загрязнили море и дельфины перебрались в более чистые воды. Если афалины снова появились в Финском заливе, можно сделать предположение, что и вода стала чище, передает РИА Новости со ссылкой на ученых.

С 2024 года в России запрещен вылов дельфинов и других морских млекопитающих для океанариумов, дельфинариев, для учебных и развлекательных целей.