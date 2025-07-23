На Ямале возросло число необоснованных вызовов санавиации от представителей КМНС

На Ямале возросло число необоснованных вызовов санавиации от представителей КМНС, что создает дополнительную нагрузку на систему оказания медпомощи, сообщает "Север Пресс".

По сведениям Салехардской окружной клинической больницы, на территории Ямала участились случаи необоснованных вызовов санитарной авиации гражданами, ведущими традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера.

Для нормализации работы санавиации администрация муниципалитета предупреждает представителей КМНС об ответственности за ложные вызовы. Меры направлены на повышение уровня осведомленности граждан и улучшение качества медицинского обслуживания в регионе.