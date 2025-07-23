В охваченном непогодой Хабаровске ввели режим ЧС

В Хабаровске ввели режим ЧС. Причина – необходимость борьбы с последствиями сильного ливня.

О введении режима сообщил в своём telegram-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Во время разгула стихии на фоне ветра скоростью 22 м/с выпало 26 мм осадков. Без электричества остались более 1,8 тыс. объектов.

Сегодня коммунальные службы восстанавливали газо- и электроснабжение, убрали поваленные деревья. Вечером возможны продолжительные грозовые ливни в разных частях города, уточнил мэр.