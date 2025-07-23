23 Июля 2025
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер: Необходимо сформировать в регионе экономику замкнутого цикла, обеспечить к 2030 году сортировку 100% ТКО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне на заседании регионального штаба по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поставил задачи по решению актуальных текущих вопросов в этой сфере. Обсуждались, в частности, задачи по достижению целевых показателей, обозначенных в майском указе Президента РФ.

В работе штаба принимали участие представители всех муниципалитетов и федеральных и региональных органов власти, ответственных за работу с ТКО.

«Сегодня перед нами стоит задача, обозначенная главой государства, – сформировать в регионе экономику замкнутого цикла, которая обеспечит к 2030 году сортировку 100% образующихся ТКО, захоронение не более 50% и увеличение в хозяйственной обороте не менее 25% ТКО в качестве вторичных ресурсов и сырья», – заявил Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, с 2019 года на выстраивание системы обращения с ТКО на Южном Урале из областного бюджета направлено более 750 млн рублей. В результате на сегодня на сортировку направляется уже более 70% ТКО. При этом, в 2019 году этот показатель был всего 11%.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер в ходе совещания подчеркнул, что Челябинская область является одним из немногих регионов страны, который полностью ушел от захоронения ТКО на свалках. Сейчас все отходы утилизируются на шести полигонах – объектах, которые соответствуют установленным требованиям законодательства и контролируются природоохранными службами.

Сенатор Совфеда Олег Цепкин ранее отмечал: «Построены комплексы по обработке ТКО в Магнитогорске на 200 тысяч тонн, в Полетаево – на 300 тысяч, в Южноуральске - на 50 тысяч и в Челябинске – на 50 тысяч тонн. Это достаточно новые, современные производства», – подчеркивал сенатор, выступая на экологическом форуме.

Активно решаются вопросы по организации современной утилизации ТКО из Челябинска. После закрытия челябинской свалки мусор из мегаполиса стали свозить на полигон в Полетаево.

«Мы получили положительные заключения экологической и Главгосэкспертизы на полигон и участок компостирования. Ждем результатов экспертизы по мусоросортировочному комплексу. После этого готовы приступить к строительству, — сообщил накануне министр экологии региона Игорь Гилев.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Возводить комплекс будет по договору концессии компания «Рокада». С открытием полигона в Чишме потоки ТКО изменятся, но это, по словам главы минэкологии региона, не повлияет на размер платы за вывоз мусора для челябинцев. Она может увеличиться только в пределах инфляции.

Вообще, за последние 5 лет в регионе введены в эксплуатацию дополнительные мощности по обработке, утилизации и захоронению ТКО.

переработка мусора, текстиль,(2019)|Фото: Накануне.RU

«Создание новых объектов – это не единственная наша задача. Лицом реформы является состояние контейнерных площадок, которое зависит от работы региональных операторов и муниципальных властей. Это то, что видят жители ежедневно, и, соответственно, оценивают эффективность нашей работы», – подчеркнул в ходе заседания штаба губернатор.

На Южном Урале сейчас в сборе ТКО задействовано 31,4 тысячи контейнерных площадок, на которых установлено 68 тысяч контейнеров, в том числе более 5 тысяч – для раздельного сбора мусора. В 2025 году около 80 миллионов рублей из областного бюджета направлены на закупку контейнеров и приведение к санитарным нормам контейнерных площадок в регионе.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Завершая заседание штаба, Алексей Текслер подчеркнул также важность выполнения планов мероприятий дорожных карт, утвержденных в рамках федерального проекта, и полноты заполнения сведений в федеральной государственной информационной системе. Работа проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Теги: алексей текслер, обращение с тко, мусорные контейнеры, полигоны


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