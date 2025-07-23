Из танкера "Волгонефть-212" на дне Черного моря продолжают выливаться нефтепродукты

Из затонувшего в декабре танкера "Волгонефть-212" на дне Керченского пролива продолжают вытекать нефтепродукты. Об этом сообщила представитель Росприроднадзора на суде.

По данным водолазных обследований, повреждены все восемь танков с нефтепродуктами, находившиеся на танкере. Часть их них разрушилась в момент кораблекрушения, часть упала на дно. Все они негерметичны, течь продолжается, передает "Интерфакс".

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает дело об экологическом ущербе, ответчики – владельцы затонувших танкеров с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в суд не явились и не представили свою позицию.

Во время шторма в декабре 2024 года танкеры вышли в открытое море и затонули. В регионе был введен режим ЧС федерального масштаба. Часть пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края закрыты до сих пор. В ходе расследования выяснилось, что судовладельцы и экипажи нарушили ограничения по сезону для танкеров.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в 85 млрд руб. Но пока в суде рассматривается иск властей Анапы на 546 млн руб. и иск "Морспасслужбы" на 485 млн руб.