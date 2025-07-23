Губернатор Сергей Ситников поможет костромским ювелирам передать православные обереги бойцам СВО

Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил предприятие "Иордань", основанное династией ювелиров Синенко - Чулковых в 2017 году. Ювелирным делом занимаются уже шесть поколений семьи.

Еще в XIX веке семья производила крестики и кольца, на которых основателю династии Федору Федоровичу Чулкову разрешили ставить именное клеймо. Его путь продолжили дети и внуки.

"Всё родилось из любви, из любви к Богу, из любви к искусству, из любви друг к другу. Все наши изделия выполнены во славу Божию, и все они имеют свою смысловую нагрузку. Здесь работает команда единомышленников, творцов, мастеров. Это действительно большой коллективный труд", - рассказала губернатору директор ювелирного производства Ольга Синенко.

Предприятие прошло путь от семейной мастерской до ювелирного завода с полным циклом производства. Сегодня на предприятии работает более 60 человек. Украшения выпускают по всем канонам православной церкви, используя сложные старинные техники, сочетая их с современным дизайном. Продукция пользуется спросом по всей России и странах СНГ.

В 2022 году проведена масштабная модернизация производства - расширены площади, увеличено число рабочих мест и производственная линейка, усовершенствованы процессы 3D-проектирования, литья, ручной сборки, закрепки камней, эмали и полировки. В 2024 году объем выручки в денежном выражении увеличился на 12,5%.

В планах - расширение экспортных поставок, увеличение объема автоматизированного труда, обновление парка оборудования и разработка новых коллекций под маркетинг в digital-пространстве.

Регион оказывает поддержку предприятию по организации участия в деловых миссиях и бизнес-встречах, ювелирных выставках, оказывает содействие в оформлении логистических и таможенных процедур при международных поставках.

"Видим, что регион большую поддержку оказывает развитию ювелирного производства. И лично Сергей Константинович. При поддержке губернатора открыт участок клеймения дополнительный, сроки сократились в разы. Для нас это очень важно", - отметила Ольга Синенко.

"Дома все ли в порядке? Дети как? Всем вам добрые пожелания, здоровья, чтобы и здесь на производстве, и дома все было хорошо", - обратился к ювелирам глава региона.

"Работа нравится, интересно. Коллектив дружный, как одна большая семья. Мы создаем произведения искусства. Изделия отличаются и внешне, и содержательно. В каждое украшение вкладываем душу, идею о вечном, которая постоянно будет рядом с людьми", - поделился ювелирный монтировщик Виталий Назаров.

Ювелиры предложили Сергею Ситникову поучаствовать в создании ювелирного изделия. Вооружившись горелкой и флюсом, глава региона лично выполнил спайку шва на кольце. Губернатор поддержал идею руководства ювелирного производства об открытии интерактивного музея, посвященного истории семейного промысла. В частности, воспроизвести дом семьи ювелиров и баню, где еще столетия назад производили первые ювелирные украшения.

"Идея хорошая. Надо делать объект посещения - дом ювелиров с историей ювелирного дела Красносельского района. Это особая форма производственных отношений. Подворье, дом, в котором семья жила, баня, где работали. Чтобы люди понимали, с чего все начиналось. Сейчас люди приезжают, интересуются этим", - отметил губернатор.

Компания "Иордань" оказывает поддержку участникам специальной военной операции. Для военнослужащих мастера изготавливают крестики и другие изделия-обереги. По просьбе ювелиров глава региона окажет содействие в передаче бойцам новой посылки с символами веры.

"Сергей Константинович, знаем, что Вы поддерживаете костромские полки, постоянно на связи с командованием. Мы изготовили православные подвески с хризмой. Это не просто украшение. Это символ Победы", - обратилась к главе региона Ольга Синенко.