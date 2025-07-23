Максим Слепов: Получаю благодарности за помощь делового сообщества в преображении Сургута

"Продолжаю получать благодарности за помощь делового сообщества в преображении Сургута. Накануне вечером заасфальтировали проезд к сургутскому военкомату у дома по ул. Энергетиков, 3/1 и площадку у комиссариата", - сообщил в своем телеграмм-канале глава города Сургута Максим Слепов.

Это проезд ведёт к важному для горожан и жителей района учреждению. Партнеры городской власти – строительная компания «ЮВиС» – взяли ремонт на себя.

В минувшие выходные компания также отфрезеровала и обновила асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов по улице Ленина. Привели в порядок проезды в общей сложности на 850 квадратных метрах между домами 23 и 33, 19 и 21, 11 и 17.

"Первый проезд востребован у родителей учащихся на пути в гимназию «Лаборатория Салахова». Два других заезда – частично бесхозяйные. Работаем над оформлением в муниципальную собственность. Благодарен руководству компании за деятельную поддержку и оперативную помощь в благоустройстве этих участков в центре города", - добавил Максим Слепов.