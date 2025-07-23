В Прикамье отпустили домой главу округа - фигуранта дела о жилье для сирот

В Прикамье избрана мера пресечения главе Кочёвского округа Александру Юркину. Вскоре ему предъявят обвинение.

Он отправлен под домашний арест, сообщает управление СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в апреле 2018 – декабре 2022 гг. чиновник решил "освоить" деньги из бюджета Прикакмья, выделенные на покупку или строительство жилья для сирот в селе Кочёво. Речь шла о 46 жилых помещениях и 50 млн руб. 19 квартир уже переданы по назначению. Позже выяснилось, что дома, в которых приобретены квартиры, не отвечают требованиям закона, и жить в них нельзя.