Главе СК доложат о расследовании травмирования девочки в метро Екатеринбурга

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о травмировании девочки в метро Екатеринбурга.

Как сообщает информационный центр СК России, стало известно, что на одной из станций метрополитена в столице Урала машинист электропоезда начал движение, не убедившись в завершении посадки и высадки пассажиров. Это привело к травмированию трехлетней девочки дверьми вагона. Она получила телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что главе СК доложат о расследовании травмирования девочки из Нижнего Тагила в результате наезда электросамоката.