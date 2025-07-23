Путин расширил основания для признания организаций экстремистскими

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий понятие экстремистской организации (и, соответственно, применение запретов и ответственности за участие в ней).

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Так, экстремистские сообщества приравниваются к экстремистской организации. А признать какое-либо движение, сообщество и т.д. экстремистской организацией можно будет в случае вынесения приговора за экстремистскую деятельность основателю, руководителю или даже просто одному из участников сообщества.