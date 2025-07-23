От птицефабрики "Боровская" требуют долг по экологическому сбору в 5 миллионов

Росприроднадзор требует от АО "Птицефабрика Боровская" долг по экологическому сбору. Иск поступил в Арбитражный суд Тюменской области.

Речь идёт о долге за 2022 г. в 4,92 млн руб. и за 2023 г. в 99,4 тыс. руб. Всего от организации требуют 5,02 млн руб. Заявление принято к производству, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Предварительное судебное заседание назначено на 10.00 18 августа, говорится в карточке иска на сайте суда.