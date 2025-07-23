Верховный суд запретил в России сатанизм

Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и Минюста о признании экстремистским "Международного движения сатанизма", это движение в РФ теперь запрещено.

Решение подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца, добавили в суде.

Ранее с требованием объявить сатанизм экстремистским движением выступали некоторые депутаты Госдумы, общественные деятели и священники.

Теперь, вероятно, за атрибутику, ювелирные украшения или бижутерию с изображением сатанистских символов россиянам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Рассмотрение иска должно было пройти накануне, но из-за смерти председателя Верховного суда Ирины Подносовой слушание перенесли.