Минтранс ждет пик нагрузок на аэропорты в августе

Министерство транспорта России ожидает пик нагрузки на российские аэропорты в августе, когда россияне начнут разлетаться по домам после отпусков и путешествовать в преддверии нового учебного года. Нагрузка на аэропорты увеличится планово – без учета постоянных ограничений из-за атак беспилотников.

"Все пассажиры [задержанных рейсов] должны быть обеспечены питьевой водой, приемами пищи и местами для отдыха. Не дожидаясь очередей и задержек. Все должно быть готово заранее. Минтранс России, в свою очередь, отработает слаженную систему оперативной работы со всеми российскими авиакомпаниями. В августе нас ожидает пиковая нагрузка на транспортный комплекс. Мы должны быть к ней готовы", - заявил глава Минтранса Андрей Никитин во время посещения аэропорта Внуково.

Накануне в Шереметьево начали выдавать надувные матрасы пассажирам задерживающихся рейсов. Места размещения матрасов назвали "Зонами отдыха".