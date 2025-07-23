Закрытие улицы Танкистов в Екатеринбурге продлили до сентября

В Екатеринбурге до осени продлили сроки закрытия движения по улице Танкистов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение по Танкистов, в районе дома №19, будет закрыто до 8 сентября 2025 года. Как пояснили в мэрии, это связано с продлением сроков работ по строительству коллектора хозяйственно-бытовой канализации.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на все лето закроют движение по улице Мельникова.