Губернатор распорядился оказать содействие томским аграриям во время уборочной кампании

В Томской области уже стартовала уборочная кампания. ООО "Вороновское" из Кожевниковского района региона приступили к обмолоту озимой ржи.

Заготовлены первые 300 тонн высококачественного зерна со 150 гектаров полей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Мазур.

"Это хозяйство – одно из немногих в регионе, кто выращивает озимую рожь. Для неё предприятие ежегодно выделяет около 4 тысяч гектаров из засеваемых 13 тысяч. Получаемое зерно – продовольственное, направляется на переработку и производство ржаной муки, для изготовления хлеба и другой выпечки", - подчеркнул Владимир Мазур.

Активный выход сотрудников хозяйств АПК региона на уборку озимых ожидается в Томской области уже на следующей неделе. Губернатор в связи с этим распорядился об осуществлении постоянного контроля за ходом уборочной и оказании оперативной помощи аграриям при необходимости.

"Поручаю департаменту по социально-экономическому развитию села держать на контроле ситуацию в каждом хозяйстве, оперативно решать вопросы, от которых зависит урожай, продовольственная безопасность области, стабильность в аграрных предприятиях, достаток в семьях сельских тружеников", - распорядился глава региона Владимир Мазур.