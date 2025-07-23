23 Июля 2025
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Здравоохранение Томская область
Фото: пресс-служба губернатора Томской области

Владимир Мазур: Началось строительство дороги к поликлинике в микрорайоне Южные Ворота

В микрорайон Южные Ворота в Томске началось благоустройство территории около поликлиники - построят дорогу и парковку на 50 машиномест. На оба объекта получены все необходимые разрешения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Мазур.

Строители подрядной организации начали землеустроительные работы по этому проекту - они обустроят дренаж и ливневую канализацию. Внутриквартальный проезд протяжённостью 420 метров будет построен от улицы Титова.

новостройка, пустырь, экскаватор(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

В графике идут работы и в самой поликлинике, которую возводят по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". На 95% и более готовы кровля, оконные блоки, плиточные и многие другие работы. На 77% выполнены фасадные работы. Общая техническая готовность здания – 72%.

новостройка, стройка, отделка(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Параллельно с финальной стадией строительства будет идти завоз медицинского оборудования, чтобы ввести учреждение в этом году.

Губернатор Владимир Мазур инспектировал стройку в прошлом месяце. Тогда он отметил, что подрядчик завершает оформление фасада и занимается внутренней отделкой. В августе строители проведут благоустройство прилегающей территории.

новостройка, стройка, отделка(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Говоря о планах по строительству дороги, Владимир Мазур поручил своему заместителю Сергею Прудиусу и главе Томского района Павлу Хрячкову обеспечить организацию безопасного движения на будущем проезде, со всеми необходимыми знаками и пешеходными переходами.

Сдать объект планируется в ноябре, затем начнется этап размещения необходимого оборудования и лицензирования.

Теги: владимир мазур, южные ворота, дорога, поликлиника


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