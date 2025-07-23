Владимир Мазур: Началось строительство дороги к поликлинике в микрорайоне Южные Ворота

В микрорайон Южные Ворота в Томске началось благоустройство территории около поликлиники - построят дорогу и парковку на 50 машиномест. На оба объекта получены все необходимые разрешения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Мазур.

Строители подрядной организации начали землеустроительные работы по этому проекту - они обустроят дренаж и ливневую канализацию. Внутриквартальный проезд протяжённостью 420 метров будет построен от улицы Титова.

В графике идут работы и в самой поликлинике, которую возводят по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". На 95% и более готовы кровля, оконные блоки, плиточные и многие другие работы. На 77% выполнены фасадные работы. Общая техническая готовность здания – 72%.

Параллельно с финальной стадией строительства будет идти завоз медицинского оборудования, чтобы ввести учреждение в этом году.

Губернатор Владимир Мазур инспектировал стройку в прошлом месяце. Тогда он отметил, что подрядчик завершает оформление фасада и занимается внутренней отделкой. В августе строители проведут благоустройство прилегающей территории.

Говоря о планах по строительству дороги, Владимир Мазур поручил своему заместителю Сергею Прудиусу и главе Томского района Павлу Хрячкову обеспечить организацию безопасного движения на будущем проезде, со всеми необходимыми знаками и пешеходными переходами.

Сдать объект планируется в ноябре, затем начнется этап размещения необходимого оборудования и лицензирования.