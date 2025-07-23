Детсадовцев Перми научат управлять беспилотниками

В различных детских садах Перми началось обучение детей основам управления беспилотниками. В шести садиках появятся специальные центры.

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Такое решение – часть исполнения поручения президента России, согласно которому, к 2026 г. дети с семи лет должны получить возможность участвовать в гонках дронов. Для развития инновационного направления определены опорные площадки в каждом районе города. В Дзержинском районе это детский сад "Конструктор успеха", в Индустриальном – "Эврика", в Кировском – "IT-мир", в Мотовилихинском – садик №67, в Орджоникидзевском – "Галактика", в Свердловском – "Арт-Град".

В указанных садиках появятся центры, где воспитанники смогут познакомиться с основами управления БПЛА, развить инженерное мышление и получать первичные навыки работы с современным цифровым оборудованием. Координатором проекта выступает команда детского сада "Взлёт", сообщает мэрия Перми.