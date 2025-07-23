В Екатеринбурге на базе новой школы появится центр ранней профориентации

Новая школа №314, открытая в Кировском районе Екатеринбурга, может стать ресурсным центром по ранней профориентации учащихся.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", эту инициативу администрации района уже поддержали директора ключевых предприятий. Они посетили передовую школу с экскурсией, оценили ее материально-техническое оснащение, а также обсудили идею возрождения практики взаимодействия школ и предприятий.

Как отметила замдиректора департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко, участие в развитии детей должна принимать не только семья и система образования, но и предприятия, которые работают на территории района, ведь каждый работодатель заинтересован в территориальной близости своих работников.

"В городе Екатеринбурге на протяжении четырех лет реализуется уникальный проект по формированию профессиональных компетенций у школьников. В каждой школе мегаполиса обязательно реализуются программы профориентационной направленности в сотрудничестве с предприятиями и учреждениями профессионального образования. Современная площадка 314 школы располагает хорошо оснащенными лабораториями, здесь есть станции для занятий робототехникой, качественные мастерские и специализированные кабинеты. Изначально школа была задумана как учреждение, способное дать детям не только предметные знания, но и предпрофессиональные. Благодаря концессионеру проекта – компании "Атомстройкомплекс" – эту концепцию удалось воплотить. Мы будем использовать эту школу как ресурсную, чтобы получить наибольший социальный эффект и сделать каждого ребенка успешным", - рассказала Бабченко.

Планы развития центра профориентации включают не только партнерство с промышленными предприятиями, но и интеграцию с высшей школой. Привлечение профессорско-преподавательского состава вузов и техникумов для работы со школьниками, их подготовки к поступлению и овладению профессиональными навыками – следующий этап, который позволит МАОУ СОШ №314 перешагнуть понятие школы и стать центром компетенций районного значения.

"С учетом демографической ситуации перед нами стоит задача профориентировать ребят как можно раньше, класса с 6-7-го, чтобы, заканчивая школу, они понимали, какую профессию выберут и где будут учиться. Школа №314 технически оснащена на уровне техникума, это позволяет предприятиям использовать ее как площадку для реализации собственных программ ранней профориентации, как это было в советские годы, когда дети осваивали первую профессию еще в школе", - поддержал идею глава администрации Кировского района Андрей Корюков.

Школа №314 построена в 2024 году компанией "Атомстройкомплекс" в рамках государственно-частного партнерства и рассчитана на 1500 мест. Инфраструктура включает 4 спортивных зала, концертный зал на 450 мест, студию звукозаписи, библиотечный центр с коворкингом, кабинет астрономии с проектором звездного неба. На протяжении пяти лет после ввода школы в эксплуатацию "Атомстройкомплекс" осуществляет ее техническую эксплуатацию, а также реализует на ее площадке услуги дополнительного образования – здесь уже ведут занятия крупные танцевальные, спортивные школы города, реализуются программы подготовки детей к 1 классу, ОГЭ и ЕГЭ, а также программы для одаренных детей.