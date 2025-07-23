Главной тревогой весны для россиян стала ситуация в экономике - опрос

Названы темы, которые больше всего беспокоили россиян весной и в начале лета 2025 года. Это ситуация в экономике (президент называет это "мягкой посадкой", а, например, министр экономического развития говорит о намечающейся рецессии). Также к "экономическим болям" россиян можно отнести проблему недоступности ипотеки и высоких ставок по кредитам, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование "Национальный индекс тревожностей. КРОС".

Исследователи отмечают, что ситуация в экономике впервые вышла в лидеры среди поводов для тревог россиян.

Еще одна новая проблема – отключения мобильного интернета. Россияне не готовы к глобальным изменениям в жизни, которые несет отсутствие стабильного доступа в сеть.

Наконец, россиян по-прежнему тревожит тема отключения горячей воды в летний период.

Среди других тревог, вызывающих сильное беспокойство, россияне назвали финансовых мошенников, атаки дронов и диверсии.